"Sole a catinelle" nel weekend dedicato al fitness, specialità romagnole e storia

Si annuncia un fine settimana da vivere all'aria aperta. Non solo per i tantissimi eventi in programma nel territorio forlivese. Le giornate di sabato e domenica saranno infatti baciate dal sole. L'"estate settembrina" regalerà temperature prossime ai 30°C. Lo scenario meteorologico prevede temperature oltre le medie almeno fino a martedì per la persistenza di un campo di alta pressione, con possibili velature. Un cambiamento è previsto nella fase centrale della prossima settimana: "Il possibile indebolimento della struttura anticiclonica sulle nostre regioni potrebbe favorire un incremento dell'instabilità e un calo delle temperature da mercoledì con possibilità di precipitazioni anche nella giornata di giovedì", annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae. La colonnina di mercurio scenderà di alcuni gradi sotto la media, per poi tornare in linea a cavallo del weekend del 22 settembre. Non si prevedono all'orizzonte piogge importanti.