Meteo, dall'ombrello all'ombrellone: anticiclone delle Azzorre alla riscossa

Dopo i nubifragi di mercoledì e giovedì, migliorano le condizioni atmosferiche sull'Emilia Romagna. Un anticiclone delle Azzorre alla riscossa regalerà giornate caratterizzate dal bel tempo e dal clima gradevole. Per gli amanti della spiaggia e del mare, dll'ombrello si passerà all'ombrellone. Sabato e domenica sono attese condizioni di tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, con temperature massime oscillanti tra 26 ee 29°C. Qualche addensamento nuvoloso pomeridiano è atteso sui rilievi, ma senza piogge. I venti soffieranno inizialmente deboli da nord-est, tendenti a divenire deboli variabili. Il mare, inizialmente mosso, vedrà un'attenuazione del moto ondoso, presentandosi domenica quasi calmo. Anche la prossima settimana trascorrerà all'insegna del sole, con temperature massime in graduale e lento aumento. L'alta pressione dovrebbe persistere almeno fino al 25 giugno: da lì in poi il modello matematico europeo vede il possibile ingresso di una perturbazione dal Nord Atlantico.