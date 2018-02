Meteo, domenica con l'ombrello: tornerà anche la neve a bassa quota

Si annuncia un fine settimana perturbato sul Forlivese, in particolar modo la giornata di domenica. Anche la Romagna infatti risentirà di una circolazione depressionaria che porterà piogge e nevicate a quote basse. La giornata di sabato si annuncia grigia, ma senza precipitazioni, con temperature massime oscillanti tra 6 e 8°C. Domenica trascorrerà all'insegna del maltempo, con piogge diffuse in intensificazione nelle ore pomeridiane, che assumeranno carattere nevoso oltre i 500 metri. I modelli dell'Arpae prevedono quantitativi oscillanti tra i 27 ed i 30 millimetri di precipitazione.

Nei prossimi giorni, informa il servizio meteorologico regionale, "la presenza di una bassa pressione che stazionerà sul bacino mediterraneo per tutto il periodo determinerà condizioni di tempo instabile con precipitazioni deboli nevose da martedì, per lo più sui rilievi e solo localmente in pianura; da mercoledì, i fenomeni si estenderanno al resto del territorio con precipitazioni diffuse e più intense, nevose anche su gran parte delle zone pianeggianti".