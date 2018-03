Perturbazione atlantica in arrivo: sarà un weekend grigio e a tratti piovoso

Si annuncia un fine settimana grigio e a tratti piovoso, soprattutto dalla seconda parte della giornata di domenica. E' atteso infatti il transito di una perturbazione atlantica, che determinerà condizioni di instabilità sul territorio romagnolo. Sabato il cielo sarà coperto, con precipitazioni irregolari, con quantitativi oscillanti tra 1 e 5 millimetri. Le temperature minime oscilleranno tra 8 e 9°C, mentre le massime non andranno oltre i 12°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti nord-orientali in pianura, occidentali sui rilievi.

Domenica si attende un'intensificazione delle piogge nella seconda parte della giornata, che tenderanno assumere carattere nevoso oltre i mille metri. Sono attesi tra i 5 ed i 9 millimetri di precipitazione. Le temperature minime subiranno una lieve flessione, mentre le massime saranno stazionarie. I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali.

"La perturbazione in transito verso sud-est nel corso di lunedì determinerà precipitazioni sparse in via di esaurimento - informa il servizio meteorologico dell'Arpae -. La tendenza è per un graduale miglioramento nella giornate seguenti, mentre aumenteranno i flussi di aria più fredda in quota che manterranno condizioni di variabilità. Le temperature massime sono attese in aumento, mentre le minime in flessione, portandosi su valori inferiori alle medie climatiche del periodo e localmente anche sotto lo zero".