Meteo, finalmente buone notizie per il weekend. Ma sarà solo una tregua

Una buona ed una cattiva notizia dal meteo. La buona è che il fine settimana trascorrerà all'insegna della stabilità, salvo qualche passaggio nuvoloso. La cattiva è che l'inizio della nuova settimana sarà caratterizzato dall'arrivo di una nuova saccatura atlantica, che piloterà impulsi instabili e temporaleschi almeno fino a mercoledì. Nel dettaglio, sabato e domenica sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la formazione di addensamenti pomeridiani, in particolar modo sui rilievi, che potranno dar luogo a brevi rovesci. Le temperature tenderanno ad aumentare, con le minime oscillanti tra 13 e 15°C, mentre le massime tra 22 e 26°C. I venti soffieranno deboli di direzione variabile, a regime di brezza lungo le coste. Il mare sarà calmo.

Ma si tratta soltanto una tregua poiché si profila all'orizzonte una nuova saccatura atlantica. Tra lunedì e mercoledì prossimo ci saranno occasioni di tempo perturbato, con temporali localmente intensi e che si concentreranno in particolar modo nelle zone interne. "La formazione di un minimo depressionario sul Tirreno settentrionale determinerà condizioni di instabilità sulla nostra regione con piogge sparse nella giornate di lunedì e martedì - spiega l'Arpae nel bollettino diramato venerdì -. Le temperature saranno stazionarie poi in aumento da mercoledì". Solo da giovedì è previsto un graduale miglioramento, ma sempre con instabilità residua che insisterà lungo la dorsale appenninica. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo.