Partenza col sole, poi ombrelli aperti: è in arrivo una nuova ondata di maltempo

Il primo fine settimana dell'autunno astronomico partirà col sole e terminerà con l'ombrello. Dopo il passaggio temporalesco, accompagnato da un sensibile calo delle temperature, le condizioni atmosferiche sono destinate a peggiorare per effetto di una perturbazione atlantica. Nubi e piogge sono attese in Romagna nel pomeriggio di domenica, con fenomeni ad intensificarsi nel corso delle ore. Sabato si annuncia stabile e soleggiato, con temperature minime frizzanti, tra 10 e 14°C, e massime oscillanti intorno ai 23°C.

Domenica è ad iniziali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, si assisterà ad un aumento della nuvolosità che piogge dal tardo pomeriggio-sera. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. La nuova settimana, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, vedrà condizioni stabili dal pomeriggio di lunedì fino alla giornata di martedì. In seguito "correnti più fresche di origine atlantica determineranno una debole instabilità che potrà dar luogo a nuvolosità irregolare con possibili locali rovesci più probabili nelle ore pomeridiane e sui rilievi. Le temperature sono attese inizialmente in aumento poi stazionarie".