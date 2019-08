Meteo, weekend a tratti capriccioso. Ma tra le nuvole non mancheranno i raggi di sole

Ombrello a portata di mano. Ma con l'invito a non stravolgere i piani del weekend. Non sarà un fine settimana col solleone, ma i raggi di sole riusciranno a farsi largo tra le nuvole, le quali, a tratti, apriranno i rubinetti della pioggia. Come definire quindi il fine settimana meteorologico? Decisamente capriccioso. Sabato è la giornata che vedrà più possibilità di precipitazioni. Spiega Pierluigi Randi, tecnico meteorologo di Emilia Romagna Meteo e vicepresidente dell'associazione Ampro: "Stiamo attraversando una fase di blanda instabilità, con passaggi nuvolosi alternati a schiarite e possibili temporali a macchia di leopardo, più frequenti su appennino e probabilmente nella giornata di sabato. Domenica dovrebbe essere leggermente più stabile".

Si respira comunque un'atmosfera tropicale, con alti tassi di umidità, nonostante un lieve abbassamento delle temperature. "E' dovuto essenzialmente alla presenza delle nuvole, ma l'umidità resta alta perchè non ci troviamo davanti ad un passaggio di un fronte perturbato vero e proprio. Ci sarà ancora la sensazione di afa perchè non ci sarà un deciso ricambio di massa d'aria". L'inizio della prossima settimana vedrà un lunedì un po' instabile, mentre andrà meglio martedì e mercoledì per il consolidamento dell'alta pressione. Giovedì non si esclude il ritorno dell'instabilità con piogge sparse, specie sui rilievi.