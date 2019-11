Meteo, weekend di tregua. La settimana in arrivo si annuncia molto piovosa

Weekend tra schiarite ed annuvolamenti compatti in attesa di una settimana che si annuncia a tratti piovosa. Sabato è prevista nuvolosità variabile, in aumento sui rilievi in serata con possibili brevi precipitazioni. Al primo mattino e dopo il tramonto non si esclude la formazione di foschie dense e banchi di nebbia sulle aree di pianura più interne. Le temperature mnime sono attese in calo, tra 8 e 10°C, mentre le massime oscilleranno tra 13 e 15°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali, tendenti a disporsi da nord già nel corso della mattinata. Domenica si annuncia variabile, con nubi residue al mattino sulla Romagna. Le temperature non subiranno particolari variazioni di rilievo. L'arrivo di una nuova saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale favorirà per l'inizio di settimana condizioni di tempo perturbato, con precipitazioni da martedì, a tratti anche intense. Le temperature minime oscilleranno attorno ai 9 gradi, mentre le massime non supereranno i 12 gradi.