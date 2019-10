Meteo, il weekend dei sapori autunnali con temperature quasi estive

Il weekend del gusto, quello con tante sagre ed iniziative dedicate al palato e ai sapori d'autunno, sarà baciato dal sole, con temperature quasi estive. Il caldo anomalo è da attribuire ad una depressione nord-atlatica sulla Spagna, che richiamerà correnti sud-occidentali. La colonnina di mercurio si spingerà oltre i 25°C. E nei giorni a seguire lo scenario atmosferico non muterà, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti fino a giovedì, il tutto in un contesto caldo.

Pare tramontata l'ipotesi di un importante peggioramento per l'ultimo fine settimana di ottobre. La discesa di aria fredda dal Polo si dividerà in due: una avrà come target l'Atlantico, la seconda la Russia.