Meteo, l'inverno non molla: la neve tornerà ad imbiancare le colline

L'inverno non molla e per la primavera si dovrà ancora attendere. Nulla a che vedere con l'ondata di gelo tra fine febbraio ed inizio marzo. Ma il freddo insisterà per alcuni giorni. Crollo delle temperature, piogge e nevicate sono attesi nelle prossime ore. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo, specificando che "un'irruzione di aria fredda da nord-est apporterà precipitazioni e ventilazione sostenuta sul settore orientale della regione". Sui rilievi il vento soffierà con raffiche tra 50 e 61 chilometri orari, con valori temporaneamente più intensi. Per quanto concerne le precipitazioni si attendono "nevicate oltre i 200 metri, con quantitativi che oscilleranno tra i 5 ed i 15 centimetri in collina e tra 15 e 30 centimetri in montagna. Non si escludono sulla pianura romagnola episodi di pioggia mista a neve o nevischio ma con scarsi accumuli al suolo".

La Protezione Civile ha confermato l'allerta "gialla" per criticità idrogeologica sulle zone montane e collinari, chiarendo che "è dovuta alle elevate piogge cumulate dei giorni precedenti". Già mercoledì si attendono ampie schiarite, ma il freddo non mollerà la presa. Non si escludono infatti gelate notturne col rasserenamento del cielo. Per i prossimi giorni si prevedono temperature minime prossime o inferiori allo zero. Arpae chiarisce che "l’intensità delle diminuzioni termiche notturne dipenderà prevalentemente dalla presenza o meno di nuvolosità e vento. Allo stato delle attuali previsioni i giorni più favorevoli ad abbassamenti radiativi notturni saranno compresi tra giovedì e sabato". Nella sezione Agrometeo del sito IdroMeteoClima di Arpae è attivo il servizio di previsione a brevissimo termine delle gelate tardive. Le previsioni dell’andamento delle temperature per la notte e la mattina successiva sono disponibili ogni giorno a partire dalle ore 19-20 circa.