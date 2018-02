Fronte freddo porta una forte ondata di maltempo: allerta neve anche in pianura

Gli ombrelli torneranno a riaprirsi nelle prossime ore. E' infatti in arrivo una perturbazione, alimentata da aria fredda in quota, che porterà pioggia che si trasformerà in neve anche in pianura, soprattutto lungo l'asse della via Emilia, tra lunedì sera e martedì mattina. Un fronte freddo, in discesa dal Nord Europa, genererà lunedì la formazione di un minimo depressionario sul Mar Ligure, in traslazione verso il versante Adriatico centrale. La seconda fase del transito del sistema perturbato richiamerà al suolo aria fredda dai quadranti nord-orientali.

Questo si tradurrà in precipitazioni a partire dalla tarda mattinata di lunedì sui settori occidentali, in estensione in serata al resto del territorio, con episodi nevosi fino a bassa quota sopratttutto nella nottata su martedì, quando l'aria fredda farà il suo ingresso in pianura. Lunedì mattina il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con deboli precipitazioni nevose sui rilievi a quote via via sempre più basse. Dalla serata si attende un'intensificazione dei fenomeni, con i fiocchi a quote collinari, mentre in pianura si avranno i primi fenomeni di pioggia mista a neve.

Con la rotazione dei venti dai quadranti nord-occidentali, le precipitazioni saranno prevalentemente a carattere nevoso anche in pianura, specie a ridosso dell'asse della via Emilia. I fenomeni saranno più intensi su collina e fascia appenninica. Martedì mattina le nevicate tenderanno gradualmente ad attenuarsi. Le temperature subiranno una decisa flessione, con massime che non andranno oltre i 3°C. Il successivo rasserenamento del cielo potrà favorire la formazione di gelate nella notte tra martedì e mercoledì, diffuse sulle aree innevate.

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla": "Il transito di un'onda depressionaria apporterà precipitazioni diffuse con quota neve in rapido abbassamento fino alle aree di pianura - si legge nell'avviso -. Nevicate deboli, a tratti moderate, interesseranno la regione fino a quote collinari e con alta probabilità saranno interessate anche le pianure centro-occidentali; forte incertezza sui quantitativi che si posso accumulare al suolo nelle aree di pianura. La stima più cautelativa prevede un massimo di 15 centimetri, più probabile sulla pianura centrale".