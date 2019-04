Meteo, è finalmente arrivato il momento della pioggia. Caleranno anche le temperature

L'alta pressione ha le ore contante. Nelle prossime ore un flusso di correnti umide da sud ovest precederà l'ingresso di un corpo nuvoloso, che determinerà piogge sparse sulla Romagna nella seconda parte della giornata di mercoledì. Ma è giovedì la giornata più propizia alle precipitazioni. Infatti è atteso l'ingresso di un fronte freddo, associato a precipitazioni a carattere di rovescio soprattutto sui rilievi, nevose oltre i 1300 metri. E dopo 48 ore di tregua domenica è atteso il transito di una nuova depressione, che porterà altre piogge. Tuttavia le precipitazioni non riporteranno in pareggio il "deficit idrico" stagionale: il pericolo di un’estate coin carenza d’acqua per l’agricoltura, gli usi domestici e la produzione energetica resta dunque alle porte.

Mercoledì il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con precipitazioni deboli e sparse, a carattere intermittente, più consistenti lungo i rilievi occidentali dalla serata dove potranno assumere anche carattere di rovescio. Le temperature minime sono previste in aumento, tra 10 e 13°C, mentre le massime oscilleranno intorno ai 17°C. I venti soffieranno dai quadranti meridionali ed il mare sarà inizialmente poco mosso, con moto ondoso in aumento dal pomeriggio.

Giovedì è prevista un'intensificazione delle piogge dal pomeriggio, con i fenomeni che tenderanno ad assumere carattere nevoso sulle cime. Le temperature sono attese in graduale flessioni. I venti sono attesi ancora dai quadranti meridionali, mentre il mare sarà molto mosso al largo. Venerdì e sabato saranno giornate interlocutorie, con alternanza di schiarite ed annuvolamenti, mentre domenica è atteso un nuovo guasto con piogge diffuse.