Meteo, depressione sul Mediterraneo porterà piogge e temporali anche in Romagna

Saranno soprattutto giovedì e venerdì ad essere condizionate da cielo grigio, piogge e calo delle temperature. Un'ampia area depressionaria si sta per affacciare sul bacino del Mediterraneo, pilotando flussi instabili anche sulla Romagna Forlivese. Mercoledì ci sono i presupposti per la formazione di rovesci anche a carattere temporalesco che interesseranno prevalentemente la dorsale appenninica. Il cielo si attende coperto anche sul resto del territorio, con possibilità di qualche debole precipitazione anche in pianura.

Giovedì l'instabilità interesserà tutto il Forlivese, con possibilità di precipitazioni a tratti anche temporalesche, localmente con fenomeni nevosi sulle cime più alte. Le temperature minime saranno comprese tra 10 e 12 gradi, mentre le massime tra 14 e 17 gradi. Nei giorni a seguire il servizio meteorologico dell'Arpae si attende nuvolosità variabile a tratti più compatta, associata a locali precipitazioni, alternata a temporanee schiarite. La colonnina di mercurio, inizialmente in diminuzione, tenderà a spingersi all'insù.