Meteo, nubi in aumento a fine weekend. La nuova settimana vedrà correnti più fredde

Sabato soleggiato, con nubi in aumento quando la domenica andrà in archivio. Questo il menù meteorologico per il fine settimana. Sabato il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature gradevoli che oscilleranno intorno ai 12°C, mentre le minime saranno frizzanti con possibilità di temperature sotto lo zero nelle aree extraurbane. I venti soffieranno deboli in pianura, dai quadranti sud-occidentali sui rilievi.

Domenica si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità, preludio ad un lunedì a tratti piovoso. Le temperature sono attese in lieve aumento per effetto di un'intensificazione della ventilazione dai quadranti sud-occidentali. Lunedì sono attese quindi residue piogge nella prima parte della giornata, con ampi rasserenamenti ad iniziare da ovest. Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "lo spostamento del minimo depressionario verso sud farà affluire sulla nostra Regione correnti fredde settentrionali. Cielo sereno o poco nuvoloso nei giorni successivi, con temperature in calo, più sensibile nei valori minimi".

Sul medio termine, aggiorna il servizio meteorologico regionale, il bacino del Mediterraneo "potrebbe essere interessato da correnti occidentali che potranno portare alcuni sistemi perturbati anche sulla nostra regione. Saranno quindi probabili alcuni eventi di precipitazione con quantitativi in linea o leggermente superiori alla media climatologica. Le temperature si prospettano nella norma del periodo". Mentre l'ultima parte del mese l'area mediterranea potrebbe "essere condizionata da prevalenti correnti di origine atlantica con possibile transito di onde depressionarie alternate alla temporanea ripresa del campo di pressione. Saranno quindi probabili alcuni eventi di precipitazione, con quantitativi attesi nella norma del periodo. Le temperature sembrano mantenersi su valori in linea con il tipico andamento stagionale".