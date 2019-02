Anticiclone anomalo, la Romagna ha la febbre. E i segnali sono poco incoraggianti

Niente di nuovo sul fronte meteorologico. Il possente campo di alta pressione di matrice subtropicale reciterà la parte del leone anche per il resto della settimana appena iniziata, bloccando il transito delle pertubazioni atlantiche e il rimescolamento dell'aria. Ne consegue quindi un aumento della concentrazione degli inquinanti.

La lingua anticiclonica regalerà belle giornate di sole, con temperature decisamente superiori alla media del periodo, con punte anche di 15°C, mentre di notte il termometro picchierà fino a sfiorare gli zero gradi. Fa decisamente caldo anche sul crinale: non è normale per questo periodo vedere la colonnina di mercurio schizzare oltre i 7°C in Campigna, dove, oltre i 1450 metri, la neve resiste stoicamente.

Tra sabato e domenica una massa d'aria molto fredda determinerà un abbassamento sensibile delle temperature, il tutto comunque in un contesto soleggiato. Le correnti punteranno in particolar modo l'Italia meridionale. E sul lungo-medio termine i modelli matematici dipingono uno scenario condizionato dall'alta pressione. Una situazione insolita visto il periodo, ma non di certo anomala. Segnali preoccupanti e poco incoraggianti. C'è necessità di pioggia in vista della stagione estiva. Al momento il volume della diga di Ridracoli è di 21,65 milioni di metri cubi. Lo scorso anno in questo periodo era tempo di tracimazioni e nevicate.