Meteo, nuova sferzata temporalesca: fulmini e tuoni torneranno di notte

Nuova parentesi temporalesca in agguato sulla Romagna dopo quella di venerdì scorso. Il peggioramento è atteso tra mercoledì notte e le prime ore di giovedì. Il tutto per effetto di una nuova perturbazione atlantica che nelle prossime ore entrerà nel Mediterraneo Centrale. Possibili acquazzoni accompagnati da fulmini e tuoni si potranno già avere martedì pomeriggio a macchia di leopardo, specie nell'entroterra. Mercoledì ad iniziale condizioni di cielo sereno si assisterà ad un aumento della nuvolosità, che determinerà alla formazione di rovesci temporaleschi in nottata. I fenomeni sono attesi a carattere sparso anche nella prima parte di giovedì, salvo poi attenuarsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna si attende tra i 17 millimetri di pioggia in pianura ed i 45 sui rilievi. I venti soffieranno dai quadranti nord-orientali, con rinforzi sui rilievi. Le temperature sono attese in graduale diminuzione, con le massime che andranno ad oscillare tra 23 e 26°C. Successivamente la parziale rimonta di un campo di alta pressione ridurrà il rischio di temporali, con condizioni di alternanza di schiarite ed annuvolamenti fino a domenica in un contesto di temperature gradevoli, con le massime al di sotto dei 30°C.