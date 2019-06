Fine settimana con caldo in intensificazione sulla Romagna. Sabato e domenica saranno caratterizzati da condizioni di tempo stabile per effetto di un promontorio di alta pressione di matrice subtropicale, responsabile di un aumento delle temperature. La colonnina di mercurio toccherà valori tra 32 e 34°C sulla pianura interna. Sabato il cielo si presenterà da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per nubi alte e sottili con buone condizioni di soleggiamento, mentre domenica prevarrà il sole. Ad inizio della prossima settimana le temperature scenderanno di qualche grado. Insomma un contesto termico estivo, ma senza punte di caldo eccessivo.