Le previsioni di Youmeteo: anche Forlì a rischio neve

Se per Arpae la pianura forlivese vedrà fenomeni di acqua mista a neve o pioggia, il centro di calcolo meteorologico di youmeteo.com prevede dalla sera di mercoledì e fino al primo mattino di giovedì nuove precipitazioni anche moderate sulla Romagna con nevicate diffuse fino in pianura su Cesena, Forlì e localmente fino alla costa Riminese. Solo pioggia su Ravenna. I venti si orienteranno da Grecale (N-E) in mare e sulla costa Ravennate mentre rimarranno da Maestrale (Nord-Ovest) sul resto della Romagna. Tendenza a graduale miglioramento dalla mattinata. Elaborazione meteo a cura di www.youmeteo.com. E' possibile seguire youmeteo.com su Facebook ed Instagram per tutti gli aggiornamenti.