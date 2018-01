Tra "incubi" e "giorni meravigliosi": i forlivesi ricordano così il Nevone

Passano gli anni, ma di quell'evento atmosferico il ricordo è più vivo che mai. Per tutti fu il "nevone". Tutta la Romagna fu interessata dalla prima serata del 31 gennaio fino al 12 febbraio da nevicate eccezionali. Due settimane difficili, con centri abitati isolati, trasporti paralizzati e danni a numerose imprese. A Forlì la coltre bianca aveva raggiunto uno spessore di circa 165 centimetri, ma cumuli più abbondanti si ebbero a quote superiori. Precipitazioni eccezionali, che riuscirono a frantumare i record storici fatti registrare durante i memorabili inverni del 1929, 1956 e 1985. Del "nevone" c'è chi ricorda , come Franca, di "dieci giorni senza poter usare la macchina, dieci giorni di meravigliose passeggiate immersa nella soffice e ovattata neve, come quando ero bambina. Ho amato quel periodo".

Sono tantissime le testimonianze che i lettori di ForlìToday hanno rilasciato a commento di una Piazza Saffi completamente imbiancata. "