Sarà un inizio di settimana perturbato e ventoso: scatta l'allerta meteo

Si annuncia un inizio di settimana all'insegna del maltempo. La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo "gialla" per vento. Viene spiegato nell'avviso che è prevista "ventilazione sostenuta da sud-ovest sul crinale appenninico e aree collinari limitrofe (62-74 Km/h ) con raffiche che localmente potranno essere di maggiore intensità. Lunedì, si legge nelle previsioni dell'Arpae, si prevede " cielo nuvoloso con addensamenti piu' consistenti sui rilievi del settore occidentale associati a precipitazioni, inizialmente deboli ma in graduale intensificazione ed estensione a tutto il territorio ad iniziare dal pomeriggio. Le precipitazioni potranno assumere carattere di forte intensita' e persistenza sui rilievi centro-occidentali con quota neve inizialmente intorno ai 1600 metri in abbassamento fino a 1000-1200 metri nel corso della serata.

Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve diminuzione, comprese tra 5-6 gradi del settore occidentale e 8-11 gradi della costa, mentre le massime saranno comprese tra 11 e 16°C. I venti sofferanno da deboli a moderati sud occidentali tendenti a ruotare da est dalla serata e a rinforzare sul crinale appenninico orientale, sul mare e sulla costa. Il mare sarà mosso con moto ondoso in aumento. Martedì il cielo sarà in prevalenza nuvoloso su tutta la regione con precipitazioni sparse, piu' intense lungo i rilievi centro-occidentali e quota neve intorno a 1000 metri. Dal pomeriggio progressiva attenuazione delle precipitazioni su tutta la regione. Le temperature minime saranno compresetra 6 e 9 gradi, mentre le massime comprese tra 8 e 14 gradi. I venti saranno eboli variabili con temporanei rinforzi sulla costa settentrionale in serata. Il mare è previsto mosso, con moto ondoso in temporanea intensificazione in serata sulle coste settentrionali. La settimana vedrà una situazione caratterizzata da nuvolosita' irregolare, a tratti piu' consistente, con possibilita' di deboli precipitazioni piu' probabili ad inizio periodo. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.