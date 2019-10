Scatta l'ora del maglioncino: fronte freddo porterà anche la pioggia. Andrà meglio nel weekend di Ognissanti

Maltempo all'orizzonte con piogge e calo delle temperature. L'autunno anomalo cederà il passo ad una discesa di aria fredda dalla Scandinavia, che porterà la colonnina di mercurio al di sotto delle medie del periodo. Il peggioramento è atteso martedì per il passaggio di un fronte freddo associato a precipitazioni deboli-moderate, a tratti a carattere di rovescio, dal pomeriggio-sera. Mercoledì si annuncia perturbato per tutta la giornata, con precipitazioni a carattere intermittente. Le temperature minime oscilleranno tra 13 e 15°C, mentre le massime tra 14 e 16°C.

Nei giorni a seguire, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "il transito di una debole onda depressionaria tra le giornate di giovedì e venerdì determinerà ancora diffusa nuvolosità e qualche isolata debole precipitazione sulla nostra regione, più probabile sui rilievi. Nella giornata di sabato sembra probabile che la temporanea espansione di un debole promontorio anticiclonico verso le nostre regioni possa favorire maggiore stabilità, anche se con formazione di nebbie e nubi basse in pianura, in attesa di un nuovo aumento della nuvolosità atteso da domenica. Le temperature saranno in lieve ulteriore calo ad inizio periodo, specie nei valori minimi, in lieve ripresa da domenica".