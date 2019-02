Inverno avaro di pioggia e neve, mancano le grandi tracimazioni della diga di Ridracoli

Giove Pluvio ha chiuso i rubinetti. E' dal 3 febbraio che non cade una goccia di pioggia sul Forlivese come sul resto della Romagna. E la situazione comincia a farsi preoccupante. La diga di Ridracoli è attualmente piena per il 64,3% del suo volume totale e al momento ci sono poco più di 21,27 milioni di metri cubi di oro blu. Lo scorso anno ce n'erano ben 12 milioni in più, grazie alle copiose nevicate in quota. La stagione invernale si appresta a chiudere in un totale anonimato.

Fatta eccezione per la parentesi fredda e perturbata della terza decade di gennaio, sono mancate le grandi nevicate in quota. Lo scorso anno le vette erano ammantate di tantissima neve, con lo spessore che aveva persino superato i 3 metri. Un notevole serbatoio per il gigante della Romagna, che vide un mese di marzo caratterizzato da continue tracimazioni. La situazione al momento è regolare, ma se la primavera in arrivo si presenterà avara di precipitazioni allora ecco che bisognerà fare i conti con un'estate critica.

Situazione neve

Come riportato nella pagina Facebook Meteo Pedemontana-Forlivese, sul crinale resiste la neve nonostante le anomalie climatiche. Per trovare le prime tracce di bianco bisogna salire a quota 1100 metri. Sul Monte Falco, a quota 1479 metri, il Corpo Forestale ha misurato 47 martedì mattina 47 centimetri. Sulla vetta a 1658 metri ve ne sono circa 60. "Ma la zona con più bianca al suolo è quella del sentiero della Pista del Lupo, il sentiero che dal Monte Falco va al Passo Piancancelli (1488 metri) - informano da Meteo Pedemontana-Forlivese -. La parte alta del sentiero, tra i 1550 e i 1650 metri, è esposta a nord ed è molto riparata dal sole grazie alle piante". Il manto oscilla tra i 75 e gli 80 centimetri.

Le previsioni

Nell'immediato non sono attese perturbazioni significa. Nel bollettino di martedì Arpae indica la possibilità di deboli precipitazioni lungo la dorsale appenninica per venerdì, ma la tendenza è per un temporaneo miglioramento nella giornata di sabato, e successivamente condizioni di nuvolosità irregolare con scarse probabilità di pioggia domenica.