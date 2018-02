Neve, il giorno dopo. Madonna del Fuoco col sole, boom di sciatori in Campigna

E' tornato a splendere il sole su tutto il Forlivese dopo la 48 ore di maltempo che ha portato piogge e nevicate. In pianura il leggero velo bianco lasciato dai fiocchi, caduti dalla tarda mattinata di sabato, sono stati cancellati dalla trasformazione della neve in pioggia. In città sono comunque entrati in azione i mezzi spargisale, per evitare la formazione del ghiaccio. Nella nottata tra sabato e domenica il rasserenamento del cielo ha fatto scendere le temperature, con le minime che sono oscillate tra gli 0°C del forese ed i 2°C del centro. Nessun problema in centro storico, ad ospitare oltre duecento bancarelle per la tradizionale festa della Madonna del Fuoco. Nell'entroterra, intorno ai 200 metri, si sono depositati tra 5 e 10 centimetri di bianca. Salendo via via di quota il manto è lievitato fino ai 40 centimetri del passo del Muraglione, dove comunque non si sono registrati sabato disagi alla circolazione. Nel tardo pomeriggio di sabato è stata ripristinata la corrente a San Benedetto in Alpe, rimasta per ore al buio.

In Campigna, dopo le abbondanti nevicate, lo spessore è di oltre un metro. Domenica gli impianti hanno riaperto, venendo letteralmente presi d'assalto per una giornata festiva sugli sci o sulle ciaspole. Sul crinale la colonnina di mercurio ha registrato una minima di -7,1°C. Continua la tracimazione della diga di Ridracoli, il cui volume ha superato i 33 milioni di metri cubi. Rispetto al 2017 il fenomeno è avvenuto con circa un mese d'anticipo: la prima cascata si verificò l'8 marzo. E' stato particolarmente importante l'apporto pluviometrico della prima perturbazione di febbraio: a Forlì la stazione meteorologica dell'Arpae ha misurato 63,4 millimetri di pioggia, mentre valori più alti si sono avuti nell'entroterra. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche: lunedì le nuvole tenderanno ad aumentare, mentre da martedì pomeriggio torneranno ad aprirsi gli ombrelli, con nevicate limitate ai rilievi.