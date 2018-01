Meteo, inverno in stand by. Caldo anomalo e profumo di primavera

Inverno in stand by e un inizio di gennaio dal profumo primaverile. Il richiamo mite ha fatto schizzare all'insù le temperature, specie in pianura e nell'entroterra, con la colonnina di mercurio che si è spinta oltre i 14°C. A determinare l'anomala ondata di caldo è la presenza di un vortice ciclonico ad ovest dell'Italia, responsabile della forte ondata di maltempo al Nord Ovest, sotto l'azione di umide correnti sciroccali. La Romagna sta assaggiando una fase d'instabilità variabile autunnale, con temperature ben oltre le medie stagionali. Al seguito del transito del vortice ciclonico, le temperature tenderanno a diminuire, riportandosi gradualmente nei prossimi giorni su valori in linea alla norma. Al momento non s'intravedono all'orizzonte irruzioni fredde.

Le previsioni meteo dell'Arpae indicano per i prossimi giorni una fase stabile per l'arrivo di correnti di aria fredda provenienti dall'Europa continentale, con nuvolosità compatta ed una ridotta escursione termica. "Da lunedì sono previste invece precipitazioni più abbondanti per l'afflusso di correnti sud-occidentali di aria calda e umida", informano gli esperti nel bollettino. E intanto il Monte Falco vede la neve abbassarsi di spessore: martedì mattina la coltre bianca era di 32 centimetri. Complice le ultime precipitazioni e lo scioglimento delle nevi, continua a salire il livello della diga di Ridracoli. Il volume ha toccato oltre 27,8 milioni di metri cubi, con il livello a 551,94 metri. La tracimazione, prevista a 557,33 metri, si avvicina sempre di più.