Meteo, è arrivato il Garbino: nell'entroterra raffiche oltre gli 80 km/h

Come annunciato dall'allerta meteo diramata martedì dalla Protezione Civile, mercoledì si è assistito ad un'intensificazione della ventilazione dai quadranti sud-occidentali, con raffiche in particolar modo sulla fascia collinare. La punta massima è stata registrata a San Savino di Modigliana, con 82 chilometri orari. A Palareto di Meldola la raffica è stata di 79 chilometri orari. I venti di caduta hanno determinato tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio un sensibile rialzo delle temperature, con una massima di 16.7°C a Forlì. Aumento termico anche sul crinale, interessato da nubi basse e rovesci sparsi. In Campigna la temperatura è schizzata fino a 2.9°C. Anche per la giornata di giovedì i venti soffieranno moderati dai quadranti sud-occidentali, con rinforzi sull'Appennino, in graduale attenuazione. Seguirà un venerdì grigio, con qualche pioggia sui rilievi e ventilazione moderata da sud-ovest. Successivamente, informa l'Arpae, "l'approfondimento di un minimo depressionario sulla penisola iberica porterà correnti meridionali umide ed instabili sul nostro territorio con generali condizioni di cielo molto nuvoloso e temperature stazionarie". Intanto il volume della diga di Ridracoli è arrivato al 78% rispetto alla capienza massima con oltre 26 milioni di metri cubi.