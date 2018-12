Meteo, le correnti miti rovinano la "settimana bianca" natalizia: cancellata la neve dalle piste

La natura da, la natura toglie. Le temperature anomale registrate nelle ultime 48 ore hanno cancellato la neve caduta la scorsa settimana. Chi voleva trascorrere la settimana di Natale sugli sci deve rimandare i propri propositi. La causa di una vigilia natalizia poco invernale sta nelle correnti miti occidentali, che hanno portato la colonnina di mercurio su valori primaverili. In collina il termometro si è spento ben al di sopra dei 10°C (sul crinale tra i 4 ed i 5°C), mentre nei bassi strati gli alti livelli di umidità hanno provocato la formazione di nebbie fitte o nubi basse. Col disgelo la diga di Ridracoli si è portata oltre il 41% della sua capienza totale, col volume che ha valicato la soglia dei 13,67 milioni di metri cubi.

La resa della neve ai venti caldi ha di fatto condizionato il calendario degli eventi in programma in Campigna. Domenica gli impianti sono rimasti chiusi. La ciaspolata di Santo Stefano si è trasformata in un'escursione sulle cime del Monte Falco e del Falterona (per info e prenotazioni è possibile consultare il portale www.boschiromagnoli.it). Martedì le temperature in quota torneranno gradualmente ad abbassarsi, con lo zero termico che si poterà sotto i 1500 metri: aria fredda da est lambirà la Romagna, determinando una flessione del campo termico ed un rinforzo dei venti.

La giornata di Natale trascorrerà quindi con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la formazione di banchi di nebbia e foschie nelle prime ore del mattino e dopo il tramonto sulle zone di pianura. I termometri oscilleranno tra 5 e 7°C di giorno, mentre di notte tra 0 e 4°C. I venti soffieranno deboli moderati dai quadranti settentrionali sul crinale, deboli in pianura. Situazione analoga nel mercoledì di Santo Stefano e per i giorni a seguire con possibili nebbie.