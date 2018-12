Meteo, l'anticiclone non abdica: fitte nebbie fino anche a Capodanno

A Forlì la massima non ha faticato a superare la soglia dei 2°C. Qualche chilometro più in su il cielo completamente sereno ha portato la colonnina di mercurio oltre i 10°C. Sono le conseguenze del robusto campo di alta pressione, responsabile delle fitte nebbie presenti in pianura. Non ci saranno variazioni almeno fino a martedì prossimo ed anche il nuovo anno sarà accolto in pianura con cielo invisibile per l'insistenza della nebbia. Uno scenario di staticità invernale che, oltre a negare piogge e nevicate, contribuirà ad innalzare il livello di smog in città.

Probabilimente una svolta si avrà proprio con l'inizio del nuovo anno, quando la Romagna sarà lambida da correnti fredde che avranno l'effetto di spazzare via le nebbie e ripulire l'aria. "La probabilità di precipitazioni significative risulta bassa - informa il servizio meteorologico dell'Arpae nel suo bollettino sul medio lungo termine -, mentre le temperature si porteranno su valori in linea o temporaneamente inferiori alla norma del periodo".