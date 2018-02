Maltempo, forti nevicate in collina. In Campigna si supera il metro di bianca

Oltre un metro di neve in Campigna. Colline imbiancate. E tanta pioggia in pianura. Il Forlivese è alle prese con una forte ondata di maltempo, alimentata da aria fredda dal Nord Europa. Ha gioito chi, temendo forti disagi, si è svegliato con una Forlì bagnata, dove la Protezione Civile aveva segnalato la possibilità di nevicate. Deluso chi si attendeva un paesaggio incantato, anche per celebrare i sei anni del "nevone". In città la dama bianca ha inizialmente mancato per effetto di termiche in quota non ancora favorevoli per la trasformazione della pioggia in neve, ma soprattutto per l'effetto mitigante dei venti dai quadranti nord-orientali. Ma i fiocchi ai piedi di Aurelio Saffi sono arrivati intorno alle 11.

La neve è caduta copiosamente oltre i 200 metri, svegliandosi sotto un soffice manto bianco. Fiocchi copiosi sul crinale, con gli impianti chiusi ovviamente per avverse condizioni atmosferiche. Sui passi si circola solo con catene montate o gomme termiche. Con le abbondanti precipitazioni (su tutto il territorio sono caduti oltre 50 millimetri tra pioggia e neve tra venerdì e sabato), i fiumi Ronco, Montone e Rabbi hanno visto un deciso innalzamento del livello idrometrico, venerdì salito temporaneamente sopra il "livello 1", salvo poi scendere sabato mattina.

Le nevicate in quota hanno contribuito infatti ad rallentarne la portata. Lieto evento a Ridracoli, dove la diga ha cominciato a tracimare. A rendere più incantevole un evento già di per se spettacolare un paesaggio da fiaba. La tendenza è per una graduale attenuazione dei fenomeni. Domenica, quando a Forlì si festeggerà la Madonna del Fuoco, si prevede inizialmente la presenza del sole, con tendenza ad un aumento della nuvolosità, ma senza precipitazioni.