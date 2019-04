"Oro blu" per la diga di Ridracoli. E sui rilievi un'atmosfera da pieno inverno

E' proprio il caso di esclamarlo: finalmente. Era prevista ed arrivata. La pioggia è tornata a bagnare il Forlivese. La diminuzione delle temperature portata dal passaggio del ramo freddo della perturbazione, ha favorito la trasformazione delle precipitazioni in neve persino sui rilievi oltre i 900 metri. In poche ore su tutto il territorio sono caduti tra i 20 ed i 40 millimetri di pioggia, distribuiti in modo omogeneo su tutto il territorio. Ma la buona notizia sta nel fatto che questo transito perturbato potrebbe fare da apripista ad altri impulsi instabili nei prossimi giorni. "Oro blu" per la diga di Ridracoli, che in poche ore ha visto il suo livello alzarsi di oltre un metro nelle ultime 24 ore. Il volume è balzato ad oltre 21,9 milioni di metri, pari a 66%. Gli ombrelli potrebbero tornare a riaprirsi già da domenica. Un nuovo corpo nuvoloso da occidente è previsto attraversare l'Italia domenica, bagnando soprattutto i rilievi.

Il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna prevede "nuvolosità variabile in intensificazione durante le ore centrali della giornata, quando saranno possibili precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale sulle aree appenniniche, in possibile estensione alla fascia pedecollinare. Le temperature minime sono attese in lieve aumento comprese tra 8 ed 11°C, mentre le massime oscilleranno tra 15 e 17 gradi". Lunedì il temporaneo aumento del campo barico favorirà un'attenuazione della nuvolosità, mentre da martedì l'approssimarsi di una nuova perturbazione porterà probabilmente ad un nuovo peggioramento del tempo.