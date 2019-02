Smog, il mostruoso anticiclone non molla la presa. E il pm10 torna a salire

Tornano a crescere i valori di pm10 in città. La centralina di viale Roma ha registrato lunedì un valore di 64 microgrammi per metrocubo, mentre martedì di 56, sopra la soglia rossa di 50 microgrammi per litro. A differenza delle altre province dell'Emilia Romagna, nel territorio di Forlì-Cesena non sono scattate le misure d'emergenza stabilite dalla Regione Emilia Romagna (che prevedono tra l'altro lo stop ai mezzi motorizzati diesel Euro 4) poichè non sono stati registrati 3 giorni consecutivi di sforamento dei limiti dell'inquinante.

Domenica infatti in tutta la provincia le centraline dell'Arpae hanno misurato valori al di sotto dei 50 microgrammi per litro. Le previsioni meteo indicano la persistenza di un vasto promontorio di alta pressione, con temperature massime decisamente oltre la media del periodo e minime oscillanti tra 0 e 4°C, con scarti importanti tra il giorno e la notte anche di circa 20°C. Il mancato rimescolamento dell'aria non farà altro che aumentare la concentrazione degli inquinanti.

I mesi più neri per le polveri sottili sono quelli autunnali ed invernali, compreso marzo. Il 2018 era stato un anno fortunato, complice una vivacità atmosferica. Ma quest’anno, fatta eccezione della parentesi perturbata tra la terza decade di gennaio e l'inizio di febbraio, il possente anticiclone ha bloccato il passaggio delle tanto auspicate perturbazioni atlantiche. Solo da sabato si assisterà ad un indebolimento del campo anticiclonico per un'irruzione di aria fredda e secca proveniente dalla Siberia. E' previsto un rinforzo dei venti da nord-est, con una flessione delle temperature massime.