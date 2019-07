La "tempesta" di fulmini non risparmia la Romagna. E in collina anche la grandine

La potenza della natura. Quella di mercoledì è stata una serata decisamente pirotecnica sotto il profilo meteorologico, con l'intera Romagna attraversata da temporali sparsi anche di forte intensità.

Il cielo ha visto parecchie fulminazioni che hanno illuminato fino a tarda notte prima le colline appenniniche, poi la pianura ed in ultimo le zone costiere. L'entroterra forlivese è stato interessato anche da grandinate, come nella zona di Civitella di Romagna, Modigliana e Premilcuore. Irregolare la distribuzione delle precipitazioni: si passa dagli 8 millimetri di Forlì ai 50 millimetri di Modigliana. Non ci sono stati interventi da maltempo per i Vigili del Fuoco, già impegnati negli incendi di viale Roma e via Locchi. Tuttavia vi sono stati dei blackout sparsi, anche nel capoluogo forlivese, che hanno richiesto diverse ore di intervento ai tecnici di Enel per ripristinare le utenze.

Prima di un weekend prevalentemente stabile, bisogna fare i conti con un po' d'instabilità pomeridiana giovedì, associata a temporali sparsi nella zona collinare e pede collinare forlivese. Da venerdì a domenica le temperature torneranno nuovamente a valicare abbondantemente la soglia dei 30°C, con picchi fino a 35°C. L'inizio della prossima settima vedrà un calo del campo di alta pressione, che favorirà l'ingresso di correnti settentrionali. Tra lunedì e mercoledì occorre attendersi marcata instabilità, con nuvolosità variabile e alta probabilità di precipitazioni anche temporalesche su tutta la regione.

Foto di Umberto Paganini Paganelli