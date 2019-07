Fulmini e tuoni concederanno una tregua: poi correnti fresche porteranno altri temporali

Ultime ore d'instabilità sulla Romagna. Come annunciato martedì dalla Protezione Civile, il Forlivese è stato interessato dal passaggio di un nuovo sistema temporalesco, questa volta in arrivo dal mare. Fortunatamente questa volta lampi e tuoni non sono stati accompagnati dalla grandine. Lo scroscio non ha portato con se particolari disagi, ma un sensibile abbassamento delle temperature, scese sotto i 20°C al momento dell'acquazzone. La tendenza è per una rapida attenuazione dei fenomeni, con ampie schiarite seguite da ventilazione dai quadranti nord-orientali.

Giovedì il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con temperature massime che non supereranno i 31°C. Venerdì mattina non si escludono isolati temporali sui rilievi, mentre sabato, annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae, "l'afflusso di correnti più fresche, in arrivo dal nord Europa, determinerà un peggioramento della situazione meteo con precipitazioni anche a carattere temporalesco. Da domenica nuvolosità variabile, con scarsa probabilità di precipitazioni. Temperature in flessione nella giornata di sabato poi in graduale e lento aumento".