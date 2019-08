Dopo l'afa è il momento di fulmini e tuoni: allerta "gialla" per temporali

Alta pressione in ritirata ed altri temporali in arrivo dopo quelli di mercoledì sera e giovedì mattina. La Protezione Civile dell'Emilia Romagna ha diramato un'allerta "gialla", specificando che venerdì "sono previste precipitazioni a carattere di rovescio e di temporale, più probabili sugli Appennini e sulla pianura centro-orientale".

Per venerdì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede nuvolosità variabile, localmente più compatta associata a piogge e temporali, che potranno essere anche di moderata intensità sul settore appenninico. Le temperature minime sono attese attorno ai 21 gradi, mentre le massime in diminuzione, comprese tra 25 gradi sulla fascia costiera e 27 gradi sulle aree di pianura. I venti sono attesi deboli, dai quadranti settentrionali, mentre il mare si presenterà poco mosso, ma con moto ondoso in temporaneo aumento durante la giornata.

Sabato insisterà l'instabilità. C'è da attendersi nuvolosità compatta associata a piogge diffuse e temporali, che potranno essere di moderata-forte intensità sul settore occidentale. Le temperature minime non subiranno particolari variazioni di rilievo, mentre le massime saranno comprese tra 28 e 30°C. La ventilazione sarà deboli dai quadranti settentrionali, con temporanei rinforzi da nord-est sul mare al largo durante la mattina, mentre il mare è previsto poco mosso, ma con moto ondoso in temporaneo aumento.

Nei giorni a seguire, informa sempre il servizio meteorologico dell'Arpae, "un'ampia area di divergenza in quota manterrà condizioni di debole instabilità sul territorio regionale, che potranno dare luogo a piogge brevi e intermittenti o a deboli rovesci, più probabili sulle aree appenniniche; al termine del periodo il probabile transito di un'onda depressionaria potrà essere associato a un'intensificazione delle precipitazioni. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo e sono attese nella norma del periodo".