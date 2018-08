Temporali anche molto forti in arrivo: scatta l'allerta meteo

Dalle 12 di mercoledì 8 agosto alla mezzanotte di giovedì 9 è attiva l'allerta meteo numero 76 "gialla" per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta completa si può consultare sul portale Allerta meteo Emilia Romagna (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) e anche attraverso twitter (@AllertaMeteoRER); sul portale sono presenti anche molti altri materiali di approfondimento, tra i quali le indicazioni su cosa fare prima, durante e dopo le allerte meteo, nella sezione “Informati e preparati”. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

Nel corso della giornata di mercoledì la situazione caratterizzata dalla presenza in quota di un ramo della corrente a getto, associata a condizioni di forte instabilità atmosferica, darà luogo a rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco che localmente potranno risultare di elevata intensità. Nella giornata di giovedì è prevista l'attenuazione della condizioni di instabilità attmosferica.