Alba con lampi e tuoni. Seguiranno 48 ore di sole prima di un nuovo passaggio temporalesco

La Protezione Civile aveva diramato un'allerta "gialla" per temporali per le prime ore di martedì. E puntualmente lampi e tuoni hanno attraversato alle prime luci dell'alba il territorio forlivese. I fenomeni sono stati intermittenti e a macchia di leopardo, con precipitazioni a carattere di rovescio che hanno interessato anche la città. La stazione meteorologica urbana dell'Arpae di Forlì ha registrato 12,8 millimetri di pioggia, mentre qualche chilometro più a sud, nella zona di Santa Maria Nuova, sono caduti oltre 19 millimetri. L'acquazzone ha di fatto gonfiato il livello del Bevano, salito rapidamente e temporaneamente sopra il livello 2 di soglia. Il temporale è scivolato rapidamente verso sud, colpendo violentemente nella zona di Gambettola, dove vi sono stati numerosi allagamenti che hanno tenuto impegnati i Vigili del Fuoco.

Dopo la rapida fase perturbata seguiranno un mercoledì e giovedì soleggiati e con temperature massime gradevoli tra 26 e 29°C. Poi un nuovo guasto. Annuncia il servizio meteorologico dell'Arpae: "Nella giornata di venerdì una saccatura nordatlantica dall'Europa occidentale tenderà a traslare verso l'Italia e l'Europa centrale, dove nel fine settimana potrebbe evolvere in una circolazione depressionaria chiusa. Pertanto, sulla nostra regione, il tempo si presenterà instabile con occasione per rovesci e temporali sparsi. Le temperature saranno in marcata flessione venerdì e resteranno stabili e di qualche grado inferiori alla norma anche nel weekend".