Meteo, verso un weekend col sole. Dalla prossima settimana incombono i temporali

Nel menù meteorologico della prossima settimana ci potrebbero essere un calo delle temperature e temporali. I modelli matematici inquadrano una discesa di aria fredda dal nord atlantico, che andrebbe a scavare un vortice di bassa pressione sul medio Tirreno. Tale determinerebbe un peggioramento delle condizioni atmosferiche, con l'instabilità che si andrebbe a manifestare con piogge accompagnate da fulmini e tuoni. La fase perturbata sarà accompagnata anche da una flessione delle temperature di circa 5-8°C dopo un temporaneo innalzamento.

I giorni che precederanno il possibile maltempo saranno caratterizzati da condizioni di tempo variabile, con temperature in rialzo. Venerdì, secondo l'ultimo bollettino meteo dell'Arpae dell'Emilia Romagna, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso durante la mattina, mentre nel pomeriggio è previsto un generale aumento della nuvolosità per nubi ad evoluzione diurna con probabilità di rovesci o brevi temporali sui rilievi in rapido esaurimento. Sabato il cielo sarà parzialmente nuvoloso al mattino, con progressive schiarite. Durante il pomeriggio il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso con modesta attività cumuliforme ad evoluzione diurna associata alla possibilità di qualche rovescio lungo i rilievi. Le temperature sono attese in aumento, con le minime tra 17 e 19°C e le massime tra 24 e 26°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali. La domenica sarà soleggiata, salvo annuvolamenti nelle ore pomeridiane del giorno.