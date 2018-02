A Ridracoli continua lo spettacolo della tracimazione: e sulla diga torna la neve

Continua la tracimazione della diga di Ridracoli, iniziata sabato scorso, accompagnata mercoledì anche dalla neve. I fiocchi sono infatti tornati a cadere a tratti oltre i 500-600 metri, rendendo ancora più suggestiva la cascata dell'invaso artificiale. Il surplus d'acqua non viene sprecato: infatti finisce nel fiume Bidente, dove sarebbe finita naturalmente anche se non ci fosse stata la diga. Anche il potabilizzatore ha una portata massima in ingresso oltre alla quale non può più "accogliere" altra acqua. La nuova ondata di maltempo ha portato altre piogge abbondanti in pianura e neve copiosa sul crinale. Nel campo di rivelamento di Fangacci, a quota 1450 metri, è stato misurato uno spessore di ben 117 centimetri. In pianura la perturbazione numero 2 di febbraio ha determinato quantitativi pluviometrici oscillanti tra 17 e 25 millimetri. Nelle prossime ore è atteso un miglioramento delle condizioni atmosferiche.

TRACIMA LA DIGA: IL VIDEO

Per giovedì il servizio meteorologico dell'Arpae prevede "nuvolosità variabile con addensamenti più consistenti sui rilievi dove non si escludono deboli precipitazioni, a carattere nevoso sopra i 1000 metri". Venerdì lo scenario resterà immutato. Le temperature minime oscilleranno attorno ai 3°C, mentre le massime intorno ai 9°C. I venti soffieranno deboli dai quadranti sud occidentali. Per i giorni successivi, informa l'Arpae, "la circolazione depressionaria che interessa il Mediterraneo andrà progressivamente ad attenuarsi, dando luogo a nuvolosità variabile con tendenza ad aumento della nuvolosità a termine periodo. Le temperature saranno pressoché stazionarie nei valori massimi, con diminuzione delle minime nella giornata di domenica".