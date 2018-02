Transito perturbato sul Forlivese: possibili nevicate a quote molto basse

Il territorio forlivese è alle prese con la perturbazione numero 4 del mese di febbraio, con piogge in pianura e neve sui rilievi. Nella nottata tra lunedì e martedì, con l'ingresso di aria fredda in quota e la rotazione dei venti dai quadranti nord-occidentali, i fiocchi potrebbero fare temporaneamente la comparsa anche sulla pianura pedecollinare e non si esclude anche in città, anche se non tutti i modelli matematici contemplano questa possibilità.

I fenomeni, che risulteranno deboli, cesseranno entro la mattinata di martedì. Precipitazioni più interessanti sono previste sui rilievi, con quantitativi oscillanti tra i 5 ed i 10 centimetri. Il resto della settimana sarà caratterizzato dalla graduale estensione dell'alta pressione sull'area mediterranea, con conseguente condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso nelle giornate di giovedì e venerdì. Le temperature sono attese in sensibile diminuzione, con gelate mattutine.