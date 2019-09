Ultime piogge: poi si aprirà una lunga fase all'insegna della stabilità

Dopo le precipitazioni di mercoledì, le condizioni atmosferiche sulla Romagna tenderanno al bello. La presenza di un campo di alta pressione sul bacino del Mediterraneo determinerà condizioni di tempo in prevalenza stabile con cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 24 gradi, mentre le minime non si spingeranno oltre i 15°C. Settembre si chiuderà all'insegna del bel tempo. Il consolidamento di un promontorio anticiclonico tra l'Atlantico e l'Europa occidentale garantirà ondizioni di tempo prevalentemente stabile sulla nostra regione e temperature su valori in linea con la media climatologica.

Sul lungo termine, il ritorno delle perturbazioni atlantiche è atteso a cavallo della fine della prima settimana di ottobre. Nel suo bollettino, il servizio meteorologico dell'Arpae indica come "probabili" "alcuni eventi di precipitazione, con quantitativi che nel complesso si prospettano nella norma del periodo. Le temperature tenderanno progressivamente a calare, secondo il normale andamento stagionale".