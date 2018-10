Dal caldo al freddo e dal freddo al caldo: il Garbino riporterà un po' di estate

Dal caldo al freddo. E dal freddo al caldo. Continua l'altalena termica, responsabile tra l'altro dei primi acciacchi influenzali della stagione. Sarà il foehn alpino il fenomeno responsabile dell´aumento termico che si registrerà nella giornata di mercoledì su tutta l'Emilia Romagna. Un fenomeno generato dall'arrivo di venti sostenuti dal nord Europa che, oltrepassando l´Arco alpino, comprimono l´aria della Pianura Padana, aumentandone la temperatura. In Romagna il vento da nord-ovest subirà una deviazione a sud-ovest sul centro-nord Appennino, presentandosi come Garbino.

Splenderà il sole e l'atmosfera limpida. La colonnina di mercurio impennerà fino a 25°C. Anche quella di giovedì sarà una giornata soleggiata, con temperature massime oltre i 20°C, mentre al mattino serviranno giacche o felpe, in quanto il termometro registrerà valori tra 11 e 13°C. Venerdì, annuncia l'Arpae nel consueto bollettino quotidiano, l'indebolimento dell'anticiclone favorirà un aumento della nuvolosità "per l'arrivo di una saccatura atlantica con piogge sul settore appenninico centro occidentali che tenderanno ad estendersi al resto della regione nelle giornate successive. Sono previste foschie diffuse o banchi di nebbia, con temperature in flessione". Non sono attese al momento precipitazioni in Romagna.