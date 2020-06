Vortice depressionario sul Mediterraneo: la nuova settimana partirà col maltempo

Weekend con nubi in aumento da domenica pomeriggio, preludio ad un inizio di settimana instabile. Sabato il cielo si presenterà prevalentemente sereno, con temperature in aumento e punte massime fino a 28°C. I venti saranno prevalentemente deboli o temporaneamente moderati sud-occidentali sui rilievi e sulla Romagna. Domenica graduale aumento della nuvolosità nel corso della giornata, con possibili rovesci sui rilievi in serata. Le temperature non subiranno particolari variazioni.

L'inizio di settimana sarà influenzato da un vortice di bassa pressione in azione sul Mediterraneo occidentale, che manterrà condizioni di instabilità: lunedì, informa il servizio meteorologico dell'Arpae, "sarà caratterizzato da nuvolosità diffusa e precipitazioni di debole-moderata intensità anche a carattere di rovescio o temporale. Nei giorni seguenti il tempo sarà più variabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite, ma con possibilità di piogge o rovesci sparsi. Le temperature, in particolare quelle diurne, caleranno di qualche grado ad inizio periodo e tenderanno a risalire solo da mercoledì".