Come mantenere la carrozzeria dell'auto sempre brillante

Per mantenere la vernice della tua auto sempre splendente ci sono alcuni accorgimenti da seguire. Piccole regole, che magari nelle nostre giornate frenetiche non sempre riusciamo a seguire, perché abbiamo troppa fretta e non si trova mai il tempo. Ma se vuoi conservare in perfette condizioni la carrozzeria della tua auto... Ecco qui qualche regola imprescindibile!

Effettua lavaggi frequenti

Per mantenere la verniciatura in condizioni ottimali è consigliabile lavare spesso l’auto, almeno una volta al mese, a mano e con un detersivo apposito. Con il tempo, infatti, lo sporco si fissa sulla vernice, danneggiandola. Non lavare l’auto in pieno sole e non dimenticare di usare panni per l’asciugatura, sempre in buone condizioni, realizzati in microfibra o in pelle di daino.

Lucida l’auto almeno una volta l’anno

Oltre ai lavaggi frequenti, per avere un’auto sempre perfetta è consigliabile eseguire la lucidatura della carrozzeria almeno una volta l’anno. La cera crea uno strato protettivo sulla vernice e consente anche una più facile pulizia della vettura. L'operazione va eseguita utilizzando esclusivamente cere non abrasive e panni morbidi; oltre alle classiche cere citiamo anche i sigillanti e i nanotech, prodotti che consentono una migliore protezione della vernice e aumentano i riflessi della carrozzeria.



Ecco a chi rivolgerti per lucidare la tua auto a Forlì:

Evita gli alberi

Gli alberi possono creare alla nostra auto danni di varia natura. La caduta di rami e pigne può provocare facilmente graffi e ammaccature. Presta attenzione alla resina e agli escrementi degli uccelli: sono sostanze che vanno rimosse il prima possibile utilizzando acqua e, se necessario, un sapone leggero. Sul mercato sono inoltre disponibili prodotti dedicati, formulati per sciogliere incrostazioni e resine, da utilizzare con attenzione seguendo sempre le indicazioni fornite dal produttore.

Fai attenzione a benzina e antigelo

Purtroppo anche eventuali gocce di benzina o antigelo cadute sulla carrozzeriadell’auto possono causare delle antiestetiche macchie. Per rimuoverle puoi usare i normali detergenti per auto; ovviamente, non usare mai solventi o prodotti simili: finiresti per causare maggiori danni!

Rimuovi ghiaccio e neve con attenzione

Quando rimuovi dall'auto ghiaccio o neve, non utilizzare raschietti o oggetti rigidi, perché c'è il rischio di graffiare la carrozzeria. Inoltre, non utilizzare acqua bollente sul parabrezza: potrebbe portare alla formazione di crepe!

Non sottovalutare il Sole

Un’esposizione prolungata al sole può causare vari danni all'auto: ad esempio, indurimento delle plastiche, anche degli interni, e scolorimento della vernice, soprattutto sul tetto. Se non hai la possibilità di parcheggiare all’ombra, puoi utilizzare delle cere o altri prodotti specifici o, in caso di soste prolungate, acquistare un classico telo per auto.

Carrozzeria auto: i prodotti per la manutenzione più venduti sul web

Arexons rinnova vernici

Ma-Fra Kit Polish Express Auto

Ma-Fra Xtra Brilliance Panno in Microfibra

Meguiar's Cera Spray