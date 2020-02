Risparmiare con l'auto a metano: 4 modelli da scoprire

Le auto alimentate a metano sono poco inquinanti e permettono di risparmiare notevolmente sul carburante, ma non è il solo vantaggio che offrono!

A livello nazionale, infatti, per i veicoli ad alimentazione esclusiva a metano è prevista una riduzione del 75% del bollo auto; in aggiunta alcune Regioni hanno previsto anche ulteriori agevolazioni per questo tipo di veicoli.

Le auto a metano soffrono di alcuni svantaggi, a partire da una rete di distribuzione che non risulta capillare come quella dedicata ai veicoli benzina e diesel. Inoltre non dimentichiamo la revisione delle bombole, da effettuare ogni 4-5 anni. Eppure molti di noi non si lasciano scoraggiare da questi dettagli e si concentrano invece, e giustamente, sugli indubbi vantaggi a livello economico che l'alimentazione a metano comporta.

Scopriamo allora 4 modelli di auto dotate di alimentazione a metano.

Fiat Panda Natural Power

La vettura più venduta nel 2019 in Italia è disponibile anche con alimentazione a metano. La Fiat Panda Natural Power è dotata del motore TwinAir Turbo da 0.9 litri e 70 cavalli; rispetto alla versione a benzina monta un assetto leggermente rialzato necessario per consentire l’installazione delle bombole nella parte sottostante del pianale. Vettura disponibile in due allestimenti (Easy e Lounge) con prezzi a partire da 16.250 euro.

Polo TGI

Nella nostra rassegna troviamo anche la Polo TGI, una vettura dal look curato e moderno spinta da un propulsore da un litro, con una potenza di 90 CV. I serbatoi di metano da 13,8 kg sono posizionati sotto il pianale senza togliere spazio all'abitacolo e senza compromettere la sua capacità di carico. Inoltre, in caso di necessità, è presente anche un serbatoio della benzina da nove litri. Vettura dotata delle più moderne tecnologie e disponibile in tre allestimenti a partire da 17.150 euro.

Seat Arona TGI

Nella nostra rassegna troviamo anche il crossover Seat Arona TGI. Un Suv dal design sportivo realizzato sul pianale MQB utilizzato anche dalla Ibiza. Arona offre un ampio e modulabile abitacolo ed è spinto da un propulsore da 1.0 l, tre cilindri, turbo, da 95 CV. Infine i prezzi a partire da 19.250 euro.

Skoda Octavia G-TEC

Concludiamo la nostra rassegna con una comoda station wagon, la Skoda Octavia G-TEC. Una vettura spinta da un propulsore 4 cilindri, da 1,5 litri con una potenza di 136 CV e velocità massima di 202 Km/h. Ricordiamo, inoltre, l’autonomia a metano fino a 480 chilometri e il cambio automatico DSG a 7 marce. Station wagon acquistabile a partire da 27.740 euro.

