Cerchi in lega come nuovi con questi piccoli accorgimenti

I cerchi in lega sono un accessorio ormai presente sulla maggior parte delle automobili. Come le altre parti della vettura, richiedono una corretta manutenzione, che come sempre inizia con una periodica pulizia. Ecco, quindi, alcuni utili consigli per avere cerchi sempre lucenti.

Come pulire i cerchi in lega

I cerchi in lega si sporcano più facilmente di altre parti della macchina. Per mantenere la lucentezza originale, è consigliabile pulire i cerchioni 2 o 3 volte al mese. Prima di procedere è preferibile effettuare il lavaggio dell’intera auto, per evitare che lo sporco o il grasso vadano a depositarsi sui cerchi appena puliti: a nessuno piace fare i lavori due volte, giusto?

Ecco alcuni consigli su come pulire i cerchi in lega:

Non pulire mai un cerchio in lega quando è caldo

Iniziare a sciacquare i cerchi con uno spruzzatore d’acqua, in maniera tale da rimuovere i residui di polvere e altro sporco

Non utilizzare prodotti acidi ed evitare i lavaggi automatici che potrebbero portare alla formazione di graffi

Utilizzare detergenti appositi per cerchioni rispettando le indicazioni fornite dal produttore

Evitare i getti d'acqua con una pressione superiore a 1 bar

In caso di macchie particolarmente difficili da rimuovere è possibile utilizzare una soluzione di acqua e aceto per eliminare il grasso persistente

Risciacquare utilizzando un panno pulito in microfibra o in pelle di daino

Terminato il lavaggio, applicare della cera protettiva.

Riparare i cerchi in lega a Forlì

I cerchi purtroppo possono danneggiarsi facilmente: ad esempio, dopo aver dato una botta contro un marciapiede. In generale è possibile riparare danni che raggiungono un massimo di 1-2 millimetri di profondità. I danni superficiali possono essere facilmente riparati utilizzando gli appositi kit per il ritocco della vernice. In caso di abrasioni di maggior rilievo, deformazioni, corrosione o spaccature meglio rivolgersi al nostro carrozziere di fiducia a Forlì:

Costo riparazione cerchi in lega

La spesa per la riparazione dei cerchi in lega dipende da numerosi fattori, come il modello di cerchione, l'entità del danno e il tipo di riparazione da effettuare. In generale, si parte da circa 40 euro per la sola raddrizzatura.

