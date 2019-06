Passaggio di proprietà: tutte le informazioni che servono per effettuarlo

Se stai acquistando o vendendo un'auto, una moto o uno scooter, è importante ricordare la procedura necessaria per effettuare il passaggio di proprietà, cioè la registrazione dell'atto di vendita presso Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Solo grazie a questo passaggio, infatti, la nuova proprietà del veicolo è ufficiale.

Documenti necessari per il passaggio di proprietà

Se l'acquisto del mezzo dovesse avvenire in una concessionaria, è quest'ultima a doversi occupare del passaggio di proprietà. Nel caso in cui la compravendita avvenga tra due privati, invece, è necessario preparare alcuni documenti. Ecco quali.

Documenti di identità in corso di validità del venditore e dell'acquirente

Codice fiscale dell'acquirente

Certificato di proprietà del veicolo

Carta di circolazione

Modello TT2119

Marca da bollo da 16,80 euro.

Quanto costa il passaggio di proprietà

Sono dovuti i costi previsti per legge per lo svolgimento della richiesta; se ci si rivolge allo Sportello Telematico dell'Automobilista di una delegazione dell'Automobile Club o di uno di studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto), oltre ai costi previsti per legge bisogna aggiungere la tariffa - in regime di libero mercato - del servizio di intermediazione.

Da segnalare che il venditore deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che il veicolo è libero o meno da gravami, cioè da un fermo amministrativo. In ogni caso l’acquirente può evitare di incappare in false dichiarazioni richiedendo prima dell’acquisto una visura sulla targa del veicolo (servizio a pagamento).

Dove effettuare il passaggio di proprietà

Per il passaggio di proprietà ci si può recare agli uffici della Motorizzazione Civile oppure a quelli del Pubblico Registro Automobilistico, gestito dall’Aci (Automobile Club Italia). Il passaggio di proprietà avverrà contestualmente all’autentica della firma del venditore.

Se si autentica la firma del venditore sull'atto di vendita allo Sportello Telematico dell'Automobilista (Sta) del Pra oppure della Motorizzazione Civile, è obbligatorio subito dopo aver autenticato la firma richiedere la registrazione del passaggio di proprietà. La contestualità dell'autentica della firma e della richiesta del passaggio di proprietà (cioè la loro esecuzione successiva ed immediata) garantisce la certezza giuridica dell'aggiornamento dell'archivio del Pra con i dati del nuovo proprietario del veicolo.

Passaggio di proprietà a Forlì

Lo Sta a Forlì è presente presso: