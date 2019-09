Nuovo look all'auto grazie ai copricerchio: scopriamo i 5 modelli più belli del 2019

Se hai deciso di dare un nuovo look alla tua auto e sei alla ricerca di nuovi copricerchio, o ne hai perso uno ed è quindi necessario - per amore di ordine! - cambiarli tutti, ecco 5 modelli di copricerchio dalle linee moderne, facili da montare, perfetti per dare un tocco di classe esclusivo alla tua macchina. Questi accessori, disponibili in tantissime versioni, anche con effetto carbonio, sono adatti a ogni genere di vettura.

Scopriamo insieme i 5 modelli di copricerchio del 2019, con prezzi a partire da 24 euro:

1. Good Year: color argento

Da Good Year ecco il set di 4 Copricerchi Flexo 30 di colore argento, dal design robusto e piatto, che conferisce il look tipico dei cerchi in lega. Un modello disponibile per cerchi da 14 a 16 pollici, con piedini di fissaggio ribaltabili e anello di fissaggio regolabile per una facile installazione.

2. Autostyle: Carbon Look

Proseguiamo la nostra rassegna con il set di Autostyle disponibile per ruote da 13 a 16 pollici. Borchia di colore nero, con inserti che ricordano la fibra di carbonio, realizzata in plastica ABS. Accessorio facile da installare, disponibile anche nella colorazione silver, che consente di dare alla vettura un look sportivo.

3. Sakura: anche in nero e argento

Passiamo ora a Sakura, che propone vari modelli per tutti i gusti da 13 a 16 pollici. Questi copricerchi sono realizzati in resistente plastica, e sono disponibili anche con finitura nera e argento, dal look classico o sportivo.

4. WRC: look aggressivo

Nella nostra rassegna troviamo anche i copricerchi WRC, dal look sportivo e adatti per cerchioni da 13 a 16 pollici. Un modello realizzato in ABS con finitura bicolore, facilmente installabile sull’auto tramite semplici clip.

5. Sparco: tre diverse varianti

Concludiamo la nostra rassegna con Sparco, che propone un modello dallo stile moderno e aggressivo, disponibile in tre diverse colorazioni (argento, nero/argento e nero/grigio). Questa borchia è adatta a cerchi da 13 a 16 pollici.

Dove acquistare copricerchi per l'auto a Forlì

Emporio dell'auto, Viale V. Veneto, 90, Telefono: 054326255

Autoricambi RRG, Viale Luigi Ridolfi, 23, Telefono: 054327411

Scopri le offerte del web:

Copricerchio Good Year su Amazon a 24 euro

Copricerchio Autostyle su Amazon a 33 euro

Copricerchio Sakura su Amazon a 32 euro

Copricerchio WRC su Amazon a 46 euro

Copricerchio Sparco su Amazon a 44 euro