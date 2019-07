Vacanze on the road con la moto: ecco 5 accessori indispensabili

Supporto per smartphone: Questo supporto da manubrio per smartphone è un accessorio davvero utile, poiché ci consente di utilizzare il cellulare anche come navigatore. In particolare ti suggeriamo il modello di Givi, con staffa regolabile a 360 gradi per una visualizzazione del cellulare in verticale o in orizzontale e dotato anche di aletta parasole per una facile leggibilità.