Il Coronavirus sopravvive a lungo sulle superfici: le regole che devono osservare gli automobilisti

Il Coronavirus sopravvive a lungo sulle superfici, quindi anche all’interno delle auto. Per questo motivo l'Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale ha diramato alcuni suggerimenti a chi usa auto o un altro veicolo. "Raccomandiamo di lavarsi le mani di frequente, specie dopo aver toccato il volante, la leva del cambio, il cruscotto e la maniglia della portiera - esordisce il presidente dell'Osservatorio, Mario Sorbi -. Ricordiamoci che il volante è fra gli oggetti più sporchi del mondo: mediamente quattro volte in più della tavoletta di un wc pubblico".

"Cautela per la possibile trasmissione del coronavirus - prosegue -. dalla struttura dell’auto, da questa alla mano del guidatore, che poi si porta la stessa mano alla bocca o al naso, oppure si strofina gli occhi. A ogni buon conto, se dovessimo usare un’auto in car sharing e si trasporta una persona che ha i sintomi del virus (starnuti e tosse soprattutto), va ricordato di usare sempre fazzoletti usa e getta; si dovrebbe pulire accuratamente le strutture della vettura dove possono essersi depositate goccioline di saliva. Anche i residui di cibo possono fare da catalizzatore per questi indesiderati microrganismi: la classica patatina fritta o il biscotto che cadono fra/sotto i sedili possono diventare un ricettacolo di batteri, specie col caldo emesso dal condizionatore o dall’irraggiamento solare. Ragioni più che buone per usare i guanti monouso al distributore e lavarsi le mani quando si fa il pieno col self-service.

Ecco quindi alcuni consigli utili per riportare una corretta igiene a bordo

-pulire le superfici interne – con particolare attenzione a volante, cambio e chiavi di avviamento – con prodotti che sanificano;

-sostituire i filtri dell’aria condizionata e disinfettarli con gli appositi spray per ridurre i batteri aerobici che circolano nell’abitacolo;

-usare l’aspirapolvere sulla tappezzeria e lavarla con gli appositi prodotti detergenti, prestando particolare attenzione ai tappetini dell’auto (che, di tanto in tanto, andrebbero proprio sostituiti);

-per una pulizia in profondità, togliere anche il filtro dell'aria, e sanificare anche le bocchette e i tubi che mettono in circolo l'aria stessa.