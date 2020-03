Auto, nuovo servizio del Gruppo Moreno: preventivo in videochiama

Nuovo servizio del Gruppo Moreno, da oltre 32 anni operiamo nel settore automotive e dei servizi ad esso collegati. Da sempre attento alla tecnologia, all’innovazione e alle esigenze dei suoi clienti, da venerdì scorso tutti gli utenti che navigheranno sul portale del Gruppo avranno la possibilità di utilizzare il nuovissimo servizio di videochiamata. In pochi passaggi metteremo a disposizione in video chat tramite whatsapp un nostro consulente commerciale per una consulenza e un preventivo face to face senza nessun costo".

COME FUNZIONA? - Basterà collegarsi al sito www.moreno.it/news/videochat chiedere di essere contattati e in pochi minuti si potrà fissare la video chiamata su whatsapp con un commerciale dedicato. In videochat si avrà quindi la possibilità di parlare dell'auto preferita, conoscere tutti i dettagli, fare un preventivo e visionare direttamente l’auto in diretta sul tuo smartphone.