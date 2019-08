Autovelox: le app gratuite più utili per il tuo smartphone

Fra le utilities che il mondo delle app offre a chi guida, per lavoro o per passione, ci sono anche interessanti software dedicati agli autovelox: queste app consentono di scoprire la posizione dei vari sistemi di rilevamento di velocità, grazie all'aggiornamento non solo degli sviluppatori ma anche degli utenti, per quanto riguarda la posizione esatta degli autovelox, fissi e mobili, in maniera davvero molto semplice. Si tratta di app che includono anche altre funzionalità interessanti e utili, dalla navigazione alla modalità dashcam.

Vediamo allora quali sono le migliori app gratuite per essere sempre informati su dove sarà il prossimo autovelox.

Waze

Waze è una famosa app per la navigazione, da poco acquistata da Google per un miliardo di euro circa. Tramite questo software di navigazione puoi vedere sulla mappa la posizione delle camere fisse o segnalate in precedenza da altri utenti. Waze consente, inoltre, di aggiungerne di nuove in modo semplice e veloce cliccando sull’apposito tasto. L'applicazione è compatibile con i sistemi Tutor e Vergilius, ed è in grado di segnalare anche distributori di carburante particolarmente economici, ZTL e incidenti.

Android

iPhone

Autovelox Fissi e Mobili

Proseguiamo con l’applicazione denominata Autovelox Fissi e Mobili, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. L'app mostra sulla mappa gli autovelox fissi, quelli mobili e le fotocamere ai semafori in tutta Italia ed Europa. Questo "archivio degli autovelox" con un’interfaccia chiara e semplice è stato creato anche grazie alla collaborazione degli utenti stessi dell'applicazione e il database è aggiornato quotidianamente.

Android

iPhone

Autovelox!

Autovelox! è una delle più note app per la rilevazione di autovelox fissi, mobili e sistemi per la rilevazione della velocità media. Ogni volta che vi avvicinerete a una postazione di rilevamento, Autovelox! vi avviserà comunicando la distanza dalla postazione e il limite di velocità rilevato su quella tratta. Tra le altre funzionalità segnaliamo la funzione background, per utilizzare l’applicazione a schermo spento o in contemporanea con un navigatore e la possibilità di inserire nuove postazioni in tempo reale.

Android

iPhone

Autovelox Italia

Concludiamo la nostra rassegna con Autovelox Italia, un’applicazione gratuita sviluppata da Sygic che ospita un archivio di circa 60.000 camere integrando anche informazioni su semafori con rilevamento delle infrazioni e sui sistemi mobili segnalati. La sua versione Premium include anche l’opzione Dash camera per registrare video utili eventualmente in caso di incidente.

Android

Guida responsabilmente

Questi strumenti sono utili per evitare multe quando, per distrazione o stanchezza, non ci si accorge di avere premuto troppo sull'acceleratore; ma non devono essere adoperati per sentirsi liberi di superare i limiti di velocità prescritti dal codice della strada là dove non ci sono autovelox. Guida sempre responsabilmente.